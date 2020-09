Tatarusanu: «Porto equilibrio. Voglio creare un bel rapporto con Donnarumma»

Ciprian Tatarusanu, neo acquisto del Milan, ha parlato della sua nuova avventura in un’intervista al canale ufficiale del club

Ciprian Tatarusanu, neo acquisto del Milan, ha parlato della sua nuova avventura in un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero. Ecco le dichiarazioni del portiere rumeno:

PROSSIMA STAGIONE – «Mi aspetto di giocare un bel calcio e formare un gruppo ancora più forte, arrivando più in alto in classifica rispetto allo scorso anno».

ASPETTATIVE PERSONALI – «Penso di poter portare equilibrio in una squadra così giovane come quella rossonera».

DONNARUMMA – «Nessuno se lo aspettava così, ma Gigio ha dimostrato subito di poter giocare in una big come il Milan. Oggi ha acquisito maggiore esperienza ed è ancora più forte di prima. Spero di creare un bel rapporto con lui e di prepararci insieme nel migliore dei modi».

PIOLI – «Abbiamo già parlato, mister Pioli mi ha dato il benvenuto e mi ha detto che è contento di lavorare ancora insieme a me. Mi aspetta in allenamento».

REBIC – «Ho giocato con lui alla Fiorentina, ma non siamo rimasti in contatto. Sono curioso di rivederlo».

IBRAHIMOVIC – «Per un portiere è molto meglio allenarsi con calciatori come lui: tira bene e ti aiuta a prepararti meglio alla partita. Se durante la settimana lavori con Ibra, la domenica poi è tutto più facile».

TIFOSI – «Sono orgoglioso di essere al Milan, non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Milan!»

ROMANIA – «La Nazionale è importate per tutti, per ogni calciatore del mondo. Abbiamo iniziato la preparazione per il Mondiale, giocando un buon calcio finora. Speriamo di continuare così».