Milan Tonali, il centrocampista è a Milano: oggi le visite mediche – FOTO

Milan Tonali, il centrocampista è a Milano: oggi le visite mediche, ecco le prime immagini dell’arrivo allo Sheraton

Sandro Tonali è arrivato a Milano. Il centrocampista azzurro, ormai nuovo giocatore del Milan, è arrivato in città nella notte per iniziare la sua nuova avventura in rossonero.

In mattinata sono previste le visite mediche del giocatore, il quale si è “annunciato” già su Instagram: è questione di ore, poi Tonali potrà coronare il suo sogno da bambino e giocare nel Milan. Ecco le prime immagini del suo arrivo allo Sheraton.