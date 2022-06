Milan, Traore firmerebbe subito: il Sassuolo chiede 25 milioni

Calciomercato Milan: i rossoneri pensano a Traore nel ruolo di trequartista, il calciatore firmerebbe subito

Se non dovesse arrivare Renato Sanches – per il quale il PSG ha più disponibilità economica – Hamed Junior Traore rappresenta più di un’idea per il Milan. A luglio, dopo i rinnovi di Maldini e Massara, l’affare con il Sassuolo potrebbe entrare nel vivo.

Il Leeds è l’unica squadra che oggi ha fatto passi concreti per il gioiellino neroverde: ma il Diavolo non pare spaventato. Carnevali ascolta offerte da 25 milioni, anche articolate. Quanto all’opzione a favore della Juve esistita in passato, è svanita. Di sicuro se il Milan farà l’offerta giusta il giocatore firmerà subito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

