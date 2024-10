Milan Udinese, Fonseca pronto a cambiare la difesa! Rivoluzione in corso e indiscrezioni sconfessate

Milan Udinese, Fonseca ha le idee chiare ed è pronto a cambiare la difesa! Rivoluzione in corso e indiscrezioni sconfessate. Le ultime

Come riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, , potrebbero esserci importanti novità di formazione in vista della sfida di oggi pomeriggio tra Milan e Udinese per quanto riguarda il reparto difensivo.

Gabbia non è infatti al 100% e non verrà rischiato: dal primo minuto tornerà Thiaw al centro della difesa. Da decidere il partner del tedesco: se Pavlovic, candidato ad una maglia da titolare, dovesse giocare terzino sinistro al posto dello squalificato Theo Hernandez in mezzo ci sarà Tomori; se Fonseca opterà invece per Terracciano in fascia, Pavlovic agirà al centro. Ultime riflessioni in casa rossonera.