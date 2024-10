Milan-Udinese: Fofana sempre più centrale, Okoye tiene vivi i friulani, le pagelle

Milan-Udinese, le pagelle di Fofana e Okoye, considerati i migliori in campo per i quotidiani sportivi nella vittoria dei rossoneri

Milan–Udinese finisce con la vittoria dei rossoneri di Paulo Fonseca al termine di una partita di sofferenza, in cui i rossoneri rimangono in 10 per l’espulsione – molto contestata – di Reijnders e nella difficoltà si esalta Fofana. L’Udinese, nonostante i due gol annullati, deve anche confidare in Okoye, che ha salvato il risultato mantenendo il risultato in bilico con alcuni risultati decisivi. Di seguito le pagelle dei due, considerati i migliori in campo sia per la Gazzetta dello Sport che Tuttosport.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

FOFANA 7 – «Due, tre Fofana in giro per San Siro, e il bello è che si vedono anche prima dell’espulsione di Reijnders. Centro di gravità, leader».

OKOYE 7 – «Non è un buon segnale per l’Udinese se, in undici contro dieci, il migliore è il portiere. Che risposte a Pulisic, Abraham e Loftus-Cheek».

TUTTOSPORT

FOFANA 7.5 – «Nella lotta si esalta: un muro davanti ai centrali».

OKOYE 6.5 – «Con un doppio miracolo su Pulisic e Abraham evita il 2-0».