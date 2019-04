Milan, una poltrona per due: Cutrone o André Silva, chi sarà il vice Piatek?

Il Siviglia non riscatta André Silva: il portoghese tornerà al Milan. Ecco come può cambiare l’attacco rossonero

André Silva ha deluso il Siviglia, che ora difficilmente riscatterà per 38 milioni di euro un attaccante che ha saputo regalare solo 5 gol in 27 partite. Il portoghese è calato con la maglia del club andaluso dopo una partenza sprint, anche per colpa di un problema al tendine.

Con ogni probabilità André Silva tornerà al Milan per lottare contro Patrick Cutrone per assicurarsi il ruolo di vice-Piatek. Gennaro Gattuso è pronto a concedergli una seconda chance, a meno che qualcuno non bussi allla porta per il lusitano o sia interessato a lui come contropartita tecnica.

Non è escluso che sia Patrick Cutrone ad abbandonare la causa rossonera per cercare fortuna altrove, stavolta da protagonista. Il giovane ha bisogno di continuità, ma con il polacco ha trovato poco spazio.

Infine, Gattuso potrebbe decidere di trattenere entrambi e passare ad un modulo con due punte. In quel caso, Cutrone e Piatek sarebbero i titolari, con André Silva pronto a rilevare uno dei due.