Milan, l’esito del vertice a Londra tra Gazidis, Boban e Singer: nuove strategie con la Uefa e una cessione illustre

Il Milan aggiusta il tiro. Questo, secondo Tuttosport, l’esito del vertice rossonero andato ieri in scena a Londra tra Boban, Gazidis e Singer. Con la dirigenza del Diavolo che avrebbe valutato di adottare con la Uefa una strategia più cauta, dopo l’eccessivo ottimismo degli ultimi giorni in relazione ad una soluzione positiva legata alla sentenza sul fpf.

E, a proposito di casse rossonere, il vertice è servito anche per valutare una contromossa ad un bilancio in chiusura al 30 giugno che segnerà un passivo tra i 90 ed i 100 milioni di euro. Servirà una cessione, di quelle pesanti: tutti gli indizi, in questo senso, paiono condurre alla figura di Donnarumma.