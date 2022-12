Milan Ziyech, le pretese dell’esterno frenano i rossoneri

Il Milan sta provando a capire come arrivare ad Hakim Ziyech, ma al momento è frenato dalle richieste del giocatore

Il Milan sta provando a capire come arrivare ad Hakim Ziyech, ma al momento è frenato dalle richieste del giocatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno del Marocco avrebbe chiesto 8 milioni di ingaggio. Cifre troppo elevate per le casse dei rossoneri, che ora attendono ulteriori sviluppi per capire come abbassare le cifre richieste dal giocatore del Chelsea.