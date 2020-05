Milano, folla ai Navigli. Sala: «Vergognoso, prenderò provvedimenti»

Milano, folla ai Navigli, il sindaco Sala a gamba tesa: «Immagini vergognose, è un momento in cui bisogna incazzarsi»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ci sta. Le immagini dei Navigli affollati hanno portato il primo cittadino ad un video-sfogo. Ecco le sue parole:

«Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose. Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimatum, o io domani come al solito sarò qui a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i Navigli e chiudo l’asporto».