Milik alla Juve? Il presidente del Marsiglia: «Non ho la sfera di cristallo»

«È vero che Milik andrà alla Juve?»: risponde il presidente del Marsiglia sul futuro dell’attaccante polacco

Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Marsiglia, è sempre accostato alla Juve in ottica calciomercato. Il suo futuro potrebbe essere in bianconero? In conferenza stampa il presidente dell’OM Pablo Longoria ha risposto così sullo scenario di mercato.

«Ho sempre detto di non avere la sfera di cristallo. Ma lui è un giocatore dell’OM ed è molto coinvolto. Lo ringrazio per non essere andato a Euro 2020».