Milinkovic Savic sfida la Juve: «Un buon momento per incontrarla». Il centrocampista serbo prepara la sfida alla Vecchia Signora

La Lazio è attesa dalla prova del nove nella gara in programma domani sera all’Olimpico contro la Juventus. I biancocelesti arrivano da ben 6 vittorie consecutive, mentre i bianconeri si sono fermati contro il Sassuolo.

Sergej Milinković-Savić sarà in campo per provare a mostrare il suo estro e assistere a dovere Immobile. Il serbo non ha dubbi sull’imminente sfida tra le compagini: «Questo è un buon momento per incontrare la Juve».