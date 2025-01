Torino, Milinkovic Savic è una saracinesca: la sua parata su Kean tiene vivi i granata

Le pagelle di Milinkovic Savic: il portiere del Torino compie un paio di parate decisive per tenere in partita i granata nel pareggio con la Fiorentina

Il Torino alla ricerca di continuità trova il quarto pareggio consecutivo in campionato in casa della Fiorentina, in crisi, ma avversario comunque di tutto rispetto, che infatti va in vantaggio con Kean, che sfiora anche la doppietta, ma di fronte a se trova un Vanja Milinkovic Savic in giornata positiva. Di seguito le pagelle del portiere granata.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Grande risposta sulla sforbiciata di Colpani, vola su un Kean ravvicinato. Girone di ritorno come il lato-A del campionato: da saracinesca».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Sicuro tra i pali (salva su Kean) e fuori dai pali, con i piedi è il primo regista granata perché mette il pallone dove vuole».

TUTTOSPORT 7 – «Respinge d’istinto quel tiro di Colpani, poi non può nulla sul pallonetto di Kean. Il votone si cristallizza poco prima dell’intervallo, quando compie una paratona in tuffo alla sua destra su una deviazione ravvicinata di Kean: poteva essere il 2 a 0 “ammazzaToro”, invece… Sostanzialmente inoperoso nella ripresa».

LA STAMPA 7 – «Fa quel che può sulla girata di Colpani nell’azione dell’1-0, ma è strepitoso su Kean poco dopo con la respinta che tiene vivo il Toro nel momento più difficile».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Decisivo come sempre più spesso gli capita, para tutto quello che gli scagliano addosso. Strepitoso anche in occasione del gol, quando ribatte d’istinto la rovesciata di Colpani (ma non può nulla sul bellissimo colpo di testa di Kean). Guida la squadra facendosi sentire e innescando un paio di occasioni da rete».