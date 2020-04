Spadafora: «Ripresa sarà totale, non parliamo soltanto di Serie A»

Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, parla della possibile ripresa dei campionati il 4 maggio: ecco le sue parole

4 MAGGIO – «Si parla tanto di ripartenza dello sport in questi giorni. Intanto la data che ho indicato sempre, il 4 maggio, la dovremo confermare ancora nei prossimi giorni, quando avremo la certezza che sarà possibile. È una data che spero di poter mantenere, che però riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse. Ora quello che dobbiamo fare è creare dei protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport e tutti coloro che vogliono riprendere a fare sport in sicurezza, anche in luoghi e contesti dove lo spazio è poco e non ci sono strutture che permettono di rispettare necessariamente tutte le regole. Lì dobbiamo inventarci delle formule, molte ce le state suggerendo anche voi, per cercare di contemplare l’esigenza sacrosanta della sicurezza per la salute di tutti quanto col fatto che si possa riprendere finalmente a fare sport a tutti i livelli».

RIPARTENZA – «Non parliamo soltanto di calcio e di Serie A. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e per capire come, se e quando dovranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo. La mia preoccupazione è la salute di tutti noi, per far sì che tutto il mondo dello sport non subisca danni irreparabili da questa crisi. Ce la stiamo mettendo tutta, abbiate fiducia del lavoro che stiamo facendo. Sicuramente individueremo il percorso migliore per far sì che, quando l’emergenza sarà finita, si possa tornare al proprio sport».