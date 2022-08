MLS: Chiellini “pallavolista” fa impazzire i tifosi – VIDEO

Giorgio Chiellini in trance agonistica stoppa un pallone con un muro da pallavolo: i tifosi dell’LAFC entusiasti

Giorgio Chiellini si ritaglia uno spazio tutto suo nella vittoria del Los Angeles FC contro il Real Salt Lake.

Chiellini così nella notte 🙌



Giallo inevitabile 🟨pic.twitter.com/CHi0A8twXP — GOAL Italia (@GoalItalia) August 7, 2022

In occasione di una ripartenza della squadra dello Utah, il difensore ex Juve, ingannato da un rimbalzo e in piena foga agonistica, salta e mura il pallone in stile pallavolesco. La reazione dei suoi nuovi tifosi, in piedi a sventolare la sua maglia, dice che il gesto, per quanto incredibile, è stato apprezzato.