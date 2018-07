Modric non ci crede: «Cristiano Ronaldo resta al Real Madrid»

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Non per Luka Modric. Ecco cosa ha detto il capitano della Croazia su CR7 in bianconero

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Non nei desideri di Luka Modric, numero 10 e capitano della Croazia semifinalista del Mondiale 2018 in Russia. Il totem di centrocampo della Croazia e del Real Madrid si è esposto ai microfoni della stampa mondiale assicurando la sua volontà di giocare ancora a fianco di Cr7 anche nella prossima stagione. Nonostante le voci insistano su un trasferimento imminente del campione portoghese alla Juventus in Serie A, Luka Modric non ci sta e spera in un finale diverso da quello preventivato dai media.

Il capitano della Croazia ha così risposto alla domande circa la possibile cessione di Ronaldo alla Vecchia Signora: «Vedremo ciò che accadrà nelle prossime settimana. Non credo che andrà via e mi piacerebbe che rimanesse al Real Madrid perché è il miglior calciatore al mondo. Significa molto, io credo che lui rimarrà al Real Madrid, questa è la mia opinione. Non lo vedo e non lo immagino in nessun’altra squadra europea».