Il centrocampista potrebbe lasciare il Real Madrid per l’Inter ma l’affare è in salita. Florentino Perez non vuole cedere Modric

Luka Modric avrebbe espresso dei dubbi sulla sua permanenza al Real Madrid e l’Inter sta provando a inserirsi, provando a portare in Italia un grandissimo campione. Il centrocampista croato potrebbe clamorosamente lasciare il Real Madrid dopo la vittoria di 4 Champions League negli ultimi 5 anni, potrebbe andare via per cercare nuove sfide e nuovi stimoli e l’Inter ci sta pensando seriamente. Arrivano notizie contrastanti sul futuro del calciatore croato. «Non se ne andrà per un euro in meno di 750 milioni della clausola» ha detto Florentino Perez ma l’Inter c’è.

L’agente del calciatore è in Italia e da domenica ogni giorno potrà essere quello giusto perché il calciatore, al suo ritorno a Madrid dopo le vacanze in Italia, in Sardegna, avrà un colloquio con Florentino Perez. L’agente Vlado Lemic e l’intermediario Giuseppe Riso stanno mantenendo i contatti con il Real Madrid e sono ancora in Italia. Se Modric confermerà la voglia di cambiare maglia, bisognerà capire la decisione di Perez. Tra i due ci sarebbe un ottimo rapporto e un gentlemen’s agreement per favorire l’uscita del croato qualora sia lui a chiedere la cessione.