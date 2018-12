Rebeca Tavares, attuale compagna del centrocampista del Liverpool, Fabinho, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni contro Ancelotti e Mertens. Il giorno dopo l’eliminazione degli azzurri dalla Champions League, la moglie del brasiliano, ha infierito sui partenopei scrivendo un post su Twitter dove riprende alcune parole del pre-partita di Anfield. La signora Tavares ha così scritto: «Ecco perché amo questo sport. In ogni campo della vita bisogna stare in silenzio e aspettare. Dobbiamo vivere il presente e celebrare la vittoria».

That’s why I love this sport 👀⚽️ in everything in life we have to be quiet and wait !!!! We have to live the present, so let’s celebrate this victory https://t.co/42l9VToroZ

— Rebeca Tavares (@reebecatavares) December 12, 2018