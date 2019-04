Monchi spara a zero sulla Roma: «Non vincono da anni. Sono frustrati» 

L’ex ds della Roma, Monchi, ha commentato con dure parole la sua avventura italiana e ha sparato a zero sui giallorossi

Ramon Monchi, direttore sportivo del Siviglia, non le manda a dire sulla sua ex squadra, la Roma. Dopo il burrascoso divorzio, l’ex ds della Roma è tornato a parlare della sua avventura italiana e ha spiegato quali sono state le sue difficoltà riscontrate. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Quokka News: «La differenza è che la Roma è una squadra che ha una ripercussione molto grande: è la Capitale d’Italia, ha una quantità di popolazione maggiore a quella di Siviglia, molti più mezzi di comunicazione, non ha vinto molto nel passato e questo provoca una frustrazione che crea una pressione maggiore».

«Quando vai via dal tuo habitat naturale e ti trovi in un club come la Roma, dove c’è un’esigenza molto grande, o ti adatti al cambio o ti porta via la corrente. Ho dovuto apprendere un’altra lingua, apprendere nuove forme di lavoro, dove ho vissuto con una pressione tremenda e mi è servito per crescere come persona. Il Monchi che è andato via non è lo stesso di quello che è tornato».