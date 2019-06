Mondiale femminile, la prima verità di Australia-Italia:, quanto manca Salvai! L’assenza del centrale della Juventus Women pesa come un macigno

L’Italia ha fatto il suo esordio al Mondiale femminile di Francia contro l’Australia. Buon approccio alla gara delle azzurre che passano anche in vantaggio con Bonansea, salvo poi vedersi annullare il gol per una posizione irregolare millimetrica dell’attaccante della Juventus Women.

Col passare dei minuti vengono fuori l’Australia e qualche indecisione difensiva delle azzurre. Ingenua la trattenuta di Gama su Kerr che porta al gol dell’1-0. Pesa come un macigno l’assenza nella retroguardia di Cecilia Salvai, infortunatasi a poche settimane dal Mondiale e sostituita per l’occasione da Elena Linari. La sensazione è che il capitano azzurro abbia pagato la mancanza della compagna di reparto in bianconero e gli annessi automatismi.