Mondiale per Club Juve, De Laurentiis punta su quello per estrometterla

De Laurentiis vuole portare avanti la battaglia contro la Juve per estrometterla dal Mondiale per Club, ma ci sono diversi dubbi.

Come spiega Tuttosport, il Napoli ha un suo piano per provare a superare la Juve ed estrometterla così dalla qualificazione al Mondiale per Club 2025. De Laurentiis vuole puntare sulla mancata partecipazione alle coppe europee per motivi disciplinari e non per demerito dei bianconeri.