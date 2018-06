Un punto nelle prime due partite ai Mondiali 2018, Argentina a rischio eliminazione già alla fase a gironi: ecco la proposta dei calciatori alla Federazione

Dopo il pareggio per 1-1 all’esordio contro l’Islanda, l’Argentina è stata sconfitta 0-3 dalla Croazia nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2018. Un ko netto, dal punto di vista del gioco ma non solo, tanto che si è parlato nelle ultime ore del possibile esonero in corsa del commissario tecnico Jorge Sampaoli. E La Gazzetta dello Sport rivela un’altra indiscrezione che sta facendo scalpore…

La Rosea sottolinea che i calciatori hanno scaricato l’ex allenatore del Siviglia, chiedendogli di non guidarli nell’ultima e decisiva sfida contro la Nigeria. E c’è di più: i calciatori hanno chiesto il via libera all’autogestione, con formazione e cambi decisi da loro. L’esonero a livello economico è irrealizzabile per la Federazione, ma il presidente Tapia sembra aver accettato questa soluzione proposta da Lionel Messi e compagni. L’Albiceleste ha disperato bisogno di una vittoria per sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma si troverà di fronte una Nigeria che ha intenzione di continuare a stupire dopo la vittoria ottenuta contro l’Islanda. Caos in casa biancazzurra, parola al rettangolo verde…

