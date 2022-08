Mondiali, Collina: «Arbitri al top per evitare l’uso della tecnologia»

Le parole di Collina in vista dei prossimi Mondiali: «L’obiettivo è avere gli arbitri al top per evitare l’uso della tecnologia»

Il presidente della Commissione Arbitrale FIFA, Pierluigi Collina, ha parlato in vista del Mondiale di Qatar 2022. Di seguito le sue parole e quelle di Massimo Busacca, direttore arbitrale FIFA.

COLLINA – «Il nostro obiettivo è preparare al meglio l’arbitro per evitare di usare la tecnologia, ma la tecnologia è lì per ridurre la possibilità di errore umano che può influenzare l’esito di una partita. Anche il miglior arbitro può sbagliare; è un essere umano, e lo sappiamo».

BUSACCA – «É come una squadra di calcio, devono preparare tutto molto bene per la competizione più importante che abbiamo in questo sport. Sono positivo. Mi aspetto un grande Mondiale. Sappiamo quello che stiamo facendo. Il sacrificio che stiamo facendo, li stiamo facendo perché vogliamo raggiungere un obiettivo. Sono sicuro che gli arbitri capiranno questo messaggio e si comporteranno molto bene».