Qatar 2022, classifica cannonieri: chi sarà l’erede di Kane?

A quota 3 gol chiudono la fase girone 5 giocatori: Rashford (Inghilterra), Morata (Spagna), Mbappé (Francia), Gakpo (Olanda) e Valencia (Ecuador). Se si esclude l’ultimo, la cui nazionale è tornata a casa, gli altri 4 non si affronteranno negli ottavi e, pertanto, potenzialmente possono andare avanti.

Non manca però la possibilità di nuovi ingressi dalle retrovie, Va detto che a Russia 2018 i bomber avevano segnato di più e la prima fase si era chiusa con Kane in testa con 5 reti e Cristiano Ronaldo e Lukaku staccati di una lunghezza. All’inglese bastò poi ancora un solo gol per essere il re dei goleador del Mondiale.