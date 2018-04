Montella umiliato, il Celta Vigo strapazza il Siviglia

L’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella non vive un ottimo momento in Liga, il suo Siviglia è stato sconfitto in maniera molto sonora dal Celta Vigo

Non se la sta passando benissimo Vincenzo Montella in quel di Siviglia. L’ex tecnico del Milan alterna vittorie incredibili come quella con il Manchester United in Champions League a tracolli clamorosi, vedi la sfida di oggi. Il Siviglia ha giocato a Vigo al Balaidos contro il Celta padrone di casa ed è uscito con le ossa rotte, per un usare un eufemismo. Il risultato finale è stato di quattro a zero per il Celta.

I galiziani hanno dominato e finiscono il primo tempo in vantaggio grazie a una sfortunata autorete di Arana su respinta di Soria. Il portiere si supera due volte e evita il raddoppio, ma nulla può sulla furia Iago Aspas. L’ex di giornata segna una tripletta nella ripresa e annienta il Siviglia. Per Montella non è stata una bella giornata, così come al Milan la sua squadra ha mostrato grosse lacune in difesa.