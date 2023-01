Montella: «Scudetto? Sarei contento per Napoli e Spalletti»

Vincenzo Montella, allenatore dall’Adana Demirspor, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’io Sport

SCUDETTO – «Milan Roma ha dimostrato che la partita non finisce mai e il calcio è imprevedibile. Il campionato non credo sia chiuso. Sono contento per il Napoli e per Spalletti e si meritano questo scudetto, ma il campionato è ancora lungo».

VIALLI – «Sicuramente un dolore grande anche se sapevamo da anni della sua malattia. In modo in cui l’ha affrontata è da esempio per tutti. Oltre ad essere stato un grande calciatore è stato anche un grande uomo dando insegnamenti a tutti».

PIOLI – «Nel calcio si ha un po’ la memoria corta. Lui sta facendo un lavoro straordinario con la società. Sulla bilancia bisogna metterci anche il bilancio e i rossoneri sono quelli che negli ultimi anni hanno speso meno di tutti».

VIOLENZA TIFOSI – «Questi non vanno chiamati tifosi. Bisogna inasprire le tele quando questi avvenimenti avvengono vicino a luoghi pubblici. Ci vogliono pene veloci per debellare questo fenomeno come hanno fatto in Inghilterra».

ATTACCANTI – «Ci sono diversi attaccanti che mi piacciono. Giroud ad esempio ha avuto un enorme crescita. Mi piace tantissimo Abraham perché è un attaccante moderno o lo stesso Osimhen».

DE KETELAERE – «Più cresce la squadra e più cresce il giocatore. Bisogna conoscere il carattere del ragazzo per capire come gestirlo per provare a tirare fuori il meglio da lui».

MERCATO – «Demme? Un giocatore molto interessante ma non so se il Napoli lo cederà. A noi serve qualche rinforzo e la società sta lavorando ad alcuni profili che sarebbero importanti per noi».

PASSATO – «C’è stato un momento che sono stato vicino a Napoli, ma Sensi mi ha convinto a restare a Roma e in quell’anno abbiamo vinto lo scudetto».

FUTURO – «Io sto bene qui in Turchia».

SAMPDORIA – «Un mese fa abbiamo fatto un’amichevole contro di loro. Ho parlato con Stankovic e l’ho visto molto concentrato. Serve anche l’episodio a favore quando sei in queste situazioni».