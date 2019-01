Montolivo si allena da solo a Milanello mentre il Milan è in vacanza

Riccardo Montolivo lascerà il Milan a fine stagione. Il centrocampista si sta allenando da solo a Milanello mentre il resto del gruppo è in vacanza

Da separato in casa Milan, Riccardo Montolivo sta dimostrando comunque professionalità allenandosi da solo al centro sportivo di Milanello. Il centrocampista si trova ai margini del progetto tecnico di Gattuso e non ha ancora esordito in una gara ufficiale dall’inizio della stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2019 e non sembrano esserci i minimi presupposti per poter parlare di rinnovo di contratto. Il centrocampista 33enne sembra destinato a lasciare il Milan al termine della stagione come parametro zero.

Il motivo della separazione che ha relegato Montolivo ai margini della rosa di Gattuso sembra esser stato il rifiuto estivo al Bologna impedendo alla società rossonera di liberarsi del suo pesante ingaggio da 3 milioni di euro stagionali. Nonostante in queste settimane il Milan sia in vacanza per la sosta del campionato, tuttavia, Montolivo sta sfruttando questi giorni di riposo per allenarsi da solo a Milanello insieme a uno dei preparatori atletici della società, presentandosi con tre giorni di anticipo rispetto al gruppo. Su di lui resta vigile l’interesse di alcune società di Serie A come Spal, Genoa e Bologna.