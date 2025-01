Monza, Bocchetti: «Dobbiamo avere la bava alla bocca. Dani Mota convocato? La mia scelta è questa»

Le parole di Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina. I dettagli

Salvatore Bocchetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Fiorentina.

SALVEZZA – «Chi non ci crede è giusto che stia fuori da questo progetto. I ragazzi hanno dato una risposta positiva durante gli allenamenti. Mi aspetto una grande reazione domani. Dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo. I tifosi hanno bisogno di questa vittoria. Domani voglio la squadra con la bava alla bocca. Non si deve mai mollare! Questa cosa vale per tutta la vita e in ogni settore. La risposta deve nascere dentro di loro. Per il mercato ad oggi siamo contati in difesa, quindi un difensore».

PROBLEMA MENTALE – «Siamo ultimi, bisogna dare e avere una reazione: non avere paura di nulla e, gara dopo gara, fare il nostro compito. I giocatori devono dare tutto. Non c’è più tempo. Gara dopo gara , a piccoli passi verso il nostro obiettivo».

INFORTUNATI – «Pessina, Gagliardini, Dany Mota, Kyriakopoulos e Caldirola resteranno ai box. Forson sarà con la Primavera. Marì è un giocatore del Monza tutti gli effetti».

PALLADINO – «Con Raffaele siamo grandi amici; abbiamo condiviso tanti momenti e la stanza quando eravamo al Genoa. Gli auguro il meglio da allenatore, da dopodomani. Cercheremo di fargli un bello scherzetto. Stiamo lavorando nel tentativo di svoltare. Abbiamo bisogno di questa gioia».

AKPA AKPRO E MALDINI – «Akpa si è messo subito a disposizione del gruppo. Sono molto contento del suo arrivo. È positivo. Daniel ha un potenziale incredibile. Tocca a lui adesso: ci aspettiamo tanto da lui. Sono convinto farà bene».

CONTESTAZIONE – «La reazione dei tifosi è giusta. Per tutta la gara hanno sempre incitato. Si aspettano una gioia da noi. Noi dobbiamo regalarli questa vittoria. Dobbiamo fare tanti punti, dare il massimo. Sono 19 gara e la squadra ha dimostrato di saperli fare. Possiamo fare anche più di 25 punti».