Monza Franco: «Salernitana, nessun interesse per Mota»

Le parole di Michele Franco, direttore sportivo del Monza, in vista del prossimo impegno dei brianzoli contro la Salernitana

Il direttore sportivo del Monza Michele Franco ha parlato ai microfoni di SeiTv in vista della sfida contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

RICORDO BERLUSCONI – «La morte del presidente Berlusconi è stata qualcosa di veramente triste. Ci ha colpito nel profondo. Sappiamo quanto Galliani fosse legato, è stato molto difficile. Il dottor Galliani però ci ha sempre detto che il presidente avrebbe voluto che il Monza ripartisse con più forza ed entusiasmo. È grazie a lui che il Monza ha raggiunto la Serie A e dobbiamo essergli grati. Siamo contenti perché stiamo facendo un buon campionato, abbiamo un punto in più dello scorso anno, quando pure stavamo facendo cose straordinarie. Dobbiamo continuare così perché la Serie A è difficile e nasconde insidie in ogni gara».

PARTITA CON LA SALERNITANA – «La Salernitana è una buona squadra, sono convinto che sarà una gara difficile e dobbiamo affrontarla con lo spirito giusto, consapevoli di affrontare una squadra che avrà voglia di fare risultato. Conosco l’Arechi e so quanto possa aiutare e caricare la squadra. Dobbiamo venire consapevoli di fare una gara molto attenta e concentrata dal primo minuto».

CLASSIFICA DEGLI AVVERSARI – «A volte i valori non corrispondono alla classifica e ci sono annate particolari. Vediamo il Sassuolo che sta facendo un po’ fatica e non stanno girando bene le cose. Ci sono cose imprevedibili e può succedere in annate storte».

INTERESSE SALERNITANA PER DANY MOTA – «Non mi risulta un interessamento».