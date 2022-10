Monza, Galliani: «Pranzo insieme per superare le ultime ore»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato del pranzo organizzato oggi dalla squadra brianzola

Adriano Galliani, in quel di Monzello, ha oggi mangiato in compagnia dell’intera squadra del Monza e dello staff. Le dichiarazioni poi rilasciate dal dirigente.

LE PAROLE – «Un modo per superare insieme le ore difficili di questi giorni. Tantissime infatti le domande dei calciatori che volevano avere da lui rassicurazione su come stesse Pablo in attesa di poterlo abbracciare presto anche loro».