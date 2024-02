Monza Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’U Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’U Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Milan. I rossoneri vogliono rincorrere ancora e hanno la possibilità di poter superare la Juve dopo la frenata con il Verona. Occasione importante per Pioli e i suoi ragazzi, reduci anche dalle fatiche di Europa League contro il Rennes. Per i brianzoli è stimolo ulteriore per fare punti con una big e fare punti importanti per avvicinarsi alla salvezza. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli

Monza-Milan: orario e dove vederla

Monza-Milan gara delle ore 20:45 della domenica, proseguirà con la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. All’U Power Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.