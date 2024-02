Il Monza torna sul Milan: «Ma non dovevamo scansarci?»

Il Monza torna sulla vittoria per 4-2 sul Milan ottenuta nell’ultimo turno di Serie A. Il club brianzolo ha pubblicato infatti un video sui propri social per rispondere ai commenti dei tifosi nel pre-partita.

Tra questi in tanti avevano detto che il Monza che si sarebbe “scansato” contro il Milan per l’amicizia che lega i due club per via della presenza di Adriano Galliani.

