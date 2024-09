Monza, TUTTI BOCCIATI dopo la brutta sconfitta contro il Napoli. Ecco la media dei VOTI

Monza, TUTTI BOCCIATI in quel di Napoli. Ecco i VOTI tra FANTACALCIO e Corriere dello Sport. Una situazione difficile per gli uomini di Nesta

Il Monza sta attraversando un periodo molto difficile, e se in campo le prestazioni sono quello che sono, andando a vedere numeri e pagelle, la situazione è molto più preoccupante. Ecco il rapporto sia del Corriere dello Sport che da Fantacalcio.it.

FANTACALCIO.IT – L’identità del Monza è chiara: giocare sempre a calcio, nonostante l’avversario. Paga due errori individuali in difesa, ma i presupposti per rialzarsi ci sono. Il secondo tempo è stato in crescita: c’è margine. Riscontiamo infatti che la media di 5,42 per gli undici titolari è davvero bassa.

CORRIERE DELLO SPORT – Inoltre, dei quattordici giocatori impiegati contro la formazione partenopea solo nessuno raggiunge una media voto sufficiente, con l’ “osservato speciale” Daniel Maldini (in tribuna c’era Spalletti) che risulta il “meno peggio” con la media voto di 5,92 che è “viziata” dal 5,0 assegnatogli (secondo noi ingenerosamente).