Monza, Petagna: «L’obiettivo principale resta la permanenza in Serie A»

Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato della stagione del club lombardo nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni

Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Quando in estate sono arrivato al Monza ero un po’ indietro a livello di condizione. Ho giocato subito, poi è arrivato Palladino e mi sono infortunato. Con il mister ci siamo confrontati e abbiamo impostato il recupero per arrivare in forma a gennaio. Ora mi sento al 100 per 100. La salvezza rimane il primo traguardo da raggiungere, il campionato è strano quindi l’obiettivo principale resta la permanenza in A».