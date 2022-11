Monza, Rovella: «Il mio sogno è vestire la maglia azzurra della Nazionale maggiore» – VIDEO

Nicolò Rovella, centrocampista in prestito al Monza di proprietà della Juventus, ha parlato del sogno di vestire la maglia della Nazionale

Nicolò Rovella, centrocampista in prestito al Monza di proprietà della Juventus, ha parlato attraverso i canali ufficiali dell’Italia.

OBIETTIVI FUTURI – «Sono uno che si pone sempre obiettivi molto grandi, magari difficili da raggiungere. Penso a fare bene in questo momento per, un giorno, poter vestire la maglia azzurra della Nazionale maggiore e giocare come sto facendo sperando che la chiamata possa arrivare».

