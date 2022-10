Conferenza stampa Gotti: «Contro la Lazio eravamo stanchi. Palladino? Ha ridato entusiasmo al Monza»

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza di domenica

LAZIO – «Siamo arrivato con una sensazione di stanchezza già prima della partita dovuto anche ai carichi di allenamento e le nazionali. Poi partiamo con un rigore contro e poi il gol subito e questa è la spiegazione».

MONZA – «Giocheremo con le nostre cose senza particolari interventi come Kiwior terzino. Ekdal non è al meglio sta cercando di recuperare la condizione. Sarà una partita importante e l’abbiamo preparata bene. Palladino? Non se ci siano stati cambiamenti rispetto alla squadra di Stroppa. Ma nelle ultime due partite hanno ritrovato entusiasmo e credo ci sia del merito per lui. Squadra? Sto facendo ancora delle valutazioni».