Lazio, il 4-0 allo Spezia è da record: la statistica per i biancocelesti

Lazio da record: con il 4-0 allo Spezia i biancocelesti hanno centrato un nuovo traguardo. La statistica

La Lazio ha vinto la terza partita di fila in Serie A per la prima volta dall’avvento in panchina di Maurizio Sarri. Dopo Verona e Cremonese è arrivato anche il successo contro lo Spezia, terzo successo consecutivo senza subire gol per la prima volta dal 2015.

Tre punti da record per i biancocelesti, ora nelle zone alte della classifica a quota 17 punti.