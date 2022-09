Monza, UFFICIALE l’esonero di Stroppa: il comunicato

Il Monza ha deciso, ufficiale l’esonero di Stroppa dalla panchina dei brianzoli al suo posto Palladino a interim

Il Monza ha deciso, ufficiale l’esonero di Stroppa dalla panchina dei brianzoli al suo posto Palladino a interim. Il comunicato:

«AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro».