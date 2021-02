Monza, Vieri esalta Brocchi: «Si è meritato di essere il cocco di Berlusconi»

Christian Vieri ha elogiato le qualità di Christian Brocchi, allenatore del Monza

Christian Vieri, in una intervista a Il Cittadino, ha elogiato i risultati di Cristian Brocchi sulla panchina del Monza.

«Ha vinto una C difficile, tutti a dire il Monza ha speso soldi, ma poi le partite le devi giocare, ci vuole concentrazione. Alcuni malumori? La gente parla alla c…, non sa cosa dice. Il Monza ha preso 12-13 giocatori nuovi: per farli giocare insieme ci vuole tempo. E poi uno che cha giocato a San Siro e in A per 20 anni è abituato alle pressioni. Se Brocchi è il cocco di Berlusconi se lo è meritato, non perché è alto, biondo e con gli occhi azzurri. Nel calcio non ti regala niente nessuno».