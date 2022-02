ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Morace su Montemurro: «La sua Juventus Women non ha il dominio del gioco». Così l’allenatrice sul tecnico bianconero

Nell’intervista concessa a JuventusNews24.com Carolina Morace ha parlato così di Joe Montemurro.

Cosa ne pensa di questi primi 8 mesi di Joe Montemurro alla Juve?

«Penso che la Juve l’anno scorso abbia vinto tutte le partite del campionato e che quest’anno si sia ulteriormente rafforzata. Montemurro ha esperienza, non so cosa stia cercando esattamente. In termini di gioco nel calcio femminile vedo poco le novità apportate a quello maschile, non trovo il dominio del gioco. Montemurro è un tipo navigato, è stato all’Arsenal e sa cosa vuol dire muoversi a un livello più alto. Però alla Juve è difficile fare male per la squadra e l’organizzazione che hai dietro: diciamo comunque che il connubio è vincente».