Morata: «Chiellini ogni volta che lo incontro mi distrugge! Su Bonucci…»

Alvaro Morata ha parlato in una diretta Instagram con il suo amico Fabio Fognini: le parole dell’attaccante spagnolo

Alvaro Morata ha parlato in una diretta Instagram con il suo amico Fabio Fognini. Queste alcune parole dell’ex attaccante della Juve e attuale centravanti dell’Atletico Madrid.

DIFENSORI – «Difensori più forti? Sicuramente Chiellini che non so se lo fa apposta ma quando mi incontra mi distrugge sempre (ride ndr). Con Bonucci invece puoi parlarci in mezzo al campo…anche Sergio Ramos è un difensore tosto mentre invece quando vai contro Van Dijk sembra di andare contro una montagna».

GOL – «Quello a cui sono più affezionato? L’ultimo contro il Liverpool perchè chissà quando torneremo a farne altri…».