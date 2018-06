Morata con l’Europa, Falcao senza: il Milan sceglie il bomber

Calciomercato Milan: il club rossonero pensa a Morata e Falcao per l’attacco. Piacciono anche Depay e Callejon

Il Milan cerca un nuovo bomber per rilanciarsi. I rossoneri nell’ultima stagione hanno avuto difficoltà in attacco e sono stati ‘salvati’ dal giovanissimo Cutrone, vero outsider. I rossoneri hanno investito 70 milioni per Kalinic e André Silva ma tra i due ‘litiganti’ l’ha spuntata spesso e volentieri Patrick Cutrone. Rino Gattuso ha chiesto un nuovo centravanti e il ds Massimiliano Mirabelli si è già attivato ed è alla ricerca di un nuovo centravanti. La sentenza della Uefa, in arrivo entro metà giugno, dirà molto sul calciomercato dei rossoneri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, con l’eventuale esclusione dalle Coppe i rossoneri punterebbero su Radamel Falcao, centravanti 32enne di proprietà del Monaco che arriverebbe con l’intermediazione di Jorge Mendes mentre con l’accesso all’Europa League, i rossoneri punterebbero tutto su Alvaro Morata, attaccante di proprietà del Chelsea e acquistabile per una cifra che oscilla tra i 60 e i 65 milioni di euro. I rossoneri poi continuano a tenere vive altre piste come ad esempio quelle che portano a Ciro Immobile, Edin Dzeko e Simone Zaza. Per l’attacco si valutano anche Memphis Depay e José Maria Callejon (uno dei due potrebbe rimpiazzare Suso).