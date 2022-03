Morata, la Juve chiede lo sconto: la nuova cifra per il riscatto dell’attaccante dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, la Juve vorrebbe riscattare Alvaro Morata, ma alla cifra di 35 milioni di euro inizialmente pattuita con l’Atletico Madrid. L’idea dei bianconeri si aggira intorno ai 15 milioni.

La formula potrebbe prevedere anche un pagamento dilazionato in due/tre anni, permettendo così alla Juventus di spalmare l’investimento in più stagioni. L’ostacolo potrebbe essere la variazione del regolamento FIFA sui prestiti, che entrerà in vigore nella prossima stagione.