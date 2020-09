Morata: «Ora ho più esperienza, è l’opportunità della vita per me» – VIDEO

Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato della sua seconda esperienza in bianconero in conferenza stampa

Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato della sua seconda esperienza in bianconero. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale:

«E’ molto bello essere qua un’altra volta dopo un percorso che mi ha reso migliore come persona e come giocatore. Siamo andati via in 2 e ora torniamo in 5. Penso che sono molto più grande come persona».