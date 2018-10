Moratti carica l’Inter: «Senza Messi meno differenza. Mourinho il mio Herrera»

Massimo Moratti torna a parlare della sua Inter. Il tecnico ha elogiato Mourinho e ha detto la sua su Barcellona-Inter

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a margine di “Univerò”, il festival del placement organizzato all’università di Verona e non si è sottratto alle domande sull’Inter: «La vittoria nel derby è stata bellissima. Il finale è stato splendido, sono molto contento». L’ex numero uno si è poi proiettato verso la sfida di stasera con il Barcellona: «L’assenza di Messi avvicina le due squadre, aggiunge equilibrio all’incontro. Sarà una gara dura, ma ce la si giocherà al meglio con il Barcellona, non è detto che l’Inter non ne esca bene».

L’ex numero uno invita la sua Inter a non demordere, su tutti i fronti («lo Scudetto con questa Juve è difficile ma non si sa mai. L’Inter deve fare delle cose positive in Champions e non deve sottovalutare la Coppa Italia, una competizione cui tengo») e ha elogiato José Mourinho: «E’ stato l’allenatore che ho sempre cercato e voluto per l’Inter, l’Herrera della mia giovinezza. Ho cambiato tanti tecnici perché quando sei in una piazza come la nostra e perdi tre partite devi trovare delle soluzioni. Ho un ottimo ricordo di tutti gli allenatori che ho avuto, tutte ottime persone. Mancini ha dato una svolta, poi è arrivato Mourinho».