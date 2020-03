Morte Carrizo, il cordoglio granata per il portiere che onorò il Grande Torino: era presidente onorario del River Plate

Il calcio mondiale piange Amadeo Carrizo, presidente onorario del River Plate e leggendario portiere del club argentino. L’istituzione del pallone argentino se n’è andato, infatti, all’età di 93 anni.

E Carrizo, in particolare, fece parte della formazione sudamericana che – nel maggio del 1949 – arrivò in Italia per partecipare alla partita commemorativa del Grande Torino. Da allora rimase legato ai colori granata.