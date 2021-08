Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, parla della scomparsa di Gerd Muller: ecco le parole sull’ex attaccante tedesco

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, parla della scomparsa di Gerd Muller.

«Gerd Müller è stato uno dei più grandi attaccanti che abbiamo mai visto, il cui nome è noto non solo in Germania o in Europa, ma in tutto il mondo, grazie a un incredibile talento per il gol che è stato quasi senza rivali fino ad oggi. A nome della comunità calcistica europea, vorrei esprimere la mia tristezza per la scomparsa di un vero grande e inviare le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi ex compagni di squadra in questo momento difficile».

GUARDA LO SPECIALE SU GERD MULLER