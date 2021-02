Morte Maradona: le figlie Giannina e Jana in procura per testimoniare

Non c’è pace per Diego Armando Maradona perfino dopo la sua morte: continua l’inchiesta sugli operatori sanitari. Oggi sentite le figlie del Pibe de Oro

Non si placano le notizie sull’indagine dopo la morte di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre, non trova pace ed è stata aperta un’inchiesta sulle cause della sua morte.

Ad essere indagati sette operatori sanitari. Come riportato dal Mundo Deportivo, oggi sono state sentite in procura a Buenos Aires le figlie di Maradona, Giannina e Jana, per testimoniare dopo il controllo sul cellulare del compianto campione.