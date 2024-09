È morto Totò Schillaci, si spegne l'idolo di Italia 90

Triste notizie per il calcio italiano: è venuto a mancare in seguito ad una tremenda malattia Totò Schillaci

Lutto nel mondo del calcio italiano: Totò Schillaci non ce l’ha fatta. L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana aveva 59 anni e stava lottando contro una terribile malattia che man mano è peggiorata sempre di più.

Schillaci ha giocato anche con la maglia del Messina e dell’Inter, ma il ricordo che accomuna tutti è quel meraviglioso Mondiale in casa del 1990, concluso con il terzo posto e i titoli di capocannoniere e migliore giocatore della competizione. Sempre in quell’anno, si classificò secondo nella classifica per il Pallone d’Oro mentre con i club vanta anche una Coppa Italia e una Coppa UEFA con la Juventus.