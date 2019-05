Mourinho e la Finale di Champions: «Può succedere veramente di tutto»

José Mourinho ha detto la sua sulla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool

José Mourinho ha rivelato le sue previsioni in vista della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool ai microfoni di Russia Today, ha «Nel match può succedere veramente di tutto. Nessuno conosce meglio il Liverpool di un allenatore che lavora in Premier League, così come nessuno conosce meglio il Tottenham di un allenatore che lavora in Premier League».

«Credo che Pochettino riavrà Kane». Poi aggiunge: «Il Liverpool dovrebbe recuperare Salah e Firmino. Sarà una finale fantastica, ci sarò e me la godrò».