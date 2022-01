Mourinho: «Vincere a Empoli grande risultato. Oliveira ha una mentalità diversa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita scoppiettante vinta dalla sua Roma contro l’Empoli

Più che soddisfatto Josè Mourinho al termine della sfida vinta dalla Roma. Ecco le sue parole a DAZN:

RISULTATO – «Vincere a Empoli è un grande risultato, perché ci permette di sfruttare i pareggi di Atalanta, Lazio e Fiorentina. Complimenti ai miei, ma anche all’Empoli che non ha mai mollato e creduto di poter rientrare in partita».

OLIVEIRA – «Lui è diverso dagli altri, ma non è un regista e io lo sapevo perfettamente. Sapevo ci avrebbe dato valore fisico, atletico e in termini di personalità e leadership. Quando giochi per vincere come ha fatto nel Porto, acquisisci una certa mentalità di cui abbiamo bisogno».